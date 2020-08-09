انطلاق الامتحانات التمهيدية في ميسان وسط اجراءات صحية وقائية

2020/08/09 | 20:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن مدير عام تربية ميسان رياض الساعدي اليوم الاحد،عن انطلاق الامتحانات التمهيدية الوزارية للطلبة الخارجيين للصف السادس الاعدادي ولفروعه كافة بمشاركة اكثر من ١٠٠٠ طالب ووسط التزام تام باجراءات الوقاية الصحية من فايروس كورونا.وقال الساعدي ان ١٢ مركزا امتحانيا استقبل الطلبة في الساعة السابعة صباحا من اجل اداء امتحاناتهم مع حرص تربية […]

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