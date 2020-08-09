وزير الصحة العراقي: وباء كورونا أصبح يشكل تحدياً خطيراً.. تجاوز الجائحة يعتمد على آمرين

2020/08/09 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداكد وزير الصحة، الدكتور حسن التميمي، اليوم الاحد، ان وباء كورونا أصبح يشكل تحدياً خطيراً لكل الوزارات في الدولة. وذكر بيان صادر عن الوزارة ان "التميمي استقبل وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع الصحي في البلاد والإجراءات الوقائية والعلاجية التي أتخذتها وزارة الصحة ودوائرها لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره".

وأكد الوزير خلال اللقاء ،على "أهمية تكاتف الجهود بين الجميع على مواجهة وباء كورونا وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة والمواطنين من أجل تجاوز هذه الجائحة الى جانب استمرار التعاون مع دول العالم لمواجهة هذا الفايروس وهذا امران مهمان لتجاوز المحنة".وأضاف الوزير أن "الوباء أصبح يشكل تحدياً خطيراً لكل الوزارات في الدولة".من جهتها أشادت وزيرة الهجرة والمهجرين بـ"جهود وزارة الصحة والكادر الطبي في مواجهة هذا الوباء وسبل التقليل من آثاره والحفاظ على سلامة الجميع".

وفي وقت سابق ، توقع متخصص بالصحة العامة، إصابة ما يقارب الـ 80% من الشعب العراقي بفيروس كورونا ، فيما علق على المطالبات بانتقال العراق لمرحلة التعايش مع الوباء.

وقال المتخصص بالصحة العامة - د.



هيثم العبيدي إن "العراقيين وكل شعوب العالم وصلوا إلى قناعة بضرورة التعايش مع فيروس كورونا بعد مضي فترة طويلة من الحظر الصحي وأيضا لإن الحياة لا يمكن أن تتوقف أكثر".

وارجع "سبب تصاعد عدد الإصابات إلى حدوث تخفيف لإجراءات الحظر قبل حلول عيد الأضحى واختلاط الناس في الأسواق أو عبر التزاور وهذا سمح بانتقال العدوى".

وتوقع "إصابة 70-80٪ من المجتمع العراقي بفيروس كورونا حسب مفهوم المناعة الاجتماعية" معبراً عن اعتقاده "بانه لا يمكن للسيطرة على الوضع ان لم تحدث الإصابة في المجتمع بشكل تدريجي".

ولفت إلى إن "إعادة فتح المولات والسماح بالحركة سيمهدان لحصول حالة عدم التزام كبيرة وخاصة من فئة الشباب ما يمهد لإصابات مليونيه الأمر الذي قد يدخل العراقيين في وضع حرج لإن المؤسسة الصحية لن تكون قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة".

ورداً على المطالبات بإلغاء الحظرين الجزئي والكامل قال العبيدي "نعتقد أن التعايش يجب أن يرافقه فرض اجراءات صارمة تلزم المواطنين بالوقاية وتفرض غرامات على غير الملتزمين لتلافي تسجيل اعداد كبيرة، التعرض للفيروس كلما زاد زاد نسبة تأثر المصاب به لذلك نشدد على وجوب ارتداء الكمامة وفرضها في الشارع والدائرة وأماكن العمل".

ولفت الى ان الحديث عن "موجة ثانية لكورونا الثانية امر غير ثابت حدوثه، وإن حصلت في العراق فإن نسبة 25٪ من الشعب لن تتأثر لإنها أصيبت واكتسبت مناعة ما بين 6 أشهر إلى سنة، وإن حدثت أيضا ان تختلف الأعراض عما حصل ويحصل حاليا".

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