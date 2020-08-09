بضعة أعوام ريما: الفصل الرابع عشر/ 3 - دلور ميقري

2020/08/09 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري آخر شيء قام به صالح في المزرعة، أنه استدعى الملا عشير كي يوصيه بساكنيها خيراً.



هذا مع علمه بعدم جدوى ذلك، كون المالك الجديد سيقرر بنفسه مصيرَ القرويين.



هؤلاء الأخيرين، وحالما علموا بتجهز سيارة المالك القديم للسفر، هرعوا لوداعه تسبقهم عبراتهم السخية.



لقد كان صالح أيضاً كريماً معهم، فضلاً عما أسهم به مع امرأته في تنويرهم بأمور الرعاية الصحية.



ما لم يتناهى لعلمهم آنذاك، أنه بنفسه أهمل صحته لدرجة اصاب ......





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