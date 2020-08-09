2020/08/09 | 20:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف آخر إحصائية للنواب المصابين بكورونا... بينها خطيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/09 | 20:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشف آخر إحصائية للنواب المصابين بكورونا... بينها خطيرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشف آخر إحصائية للنواب المصابين بكورونا... بينها خطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).