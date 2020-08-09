2020/08/09 | 20:58 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة لبنانية تعلن استقالتها من مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة لبنانية تعلن استقالتها من مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).