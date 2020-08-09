كلمة العراق في مؤتمر دعم بيروت.. الكاظمي يحذر من خطورة

2020/08/09 | 21:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريردعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأحد، إلى إسناد الشعب اللبناني بـ"مواقف جادة" تخفف آثار الكارثة عن بيروت، فيما تعهد بمزيد من الدعم من جانب بغداد.

وقال الكاظمي في كلمة أمام المؤتمر الدولي الخاص لتقديم الدعم لبيروت والشعب اللبناني، الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية، وشارك فيه عدد من رؤساء الدول في العالم والوطن العربي، إن "لبنان حالة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط، ونموذج للتسامح والتعدد والقبول بالآخر".

وأضاف، "اليوم نقف مع لبنان في محنته التي هي محنتنا جميعًا، ونعزّي عوائل الضحايا، ونتمنى الشفاء للمصابين"، مؤكدًا أن "العراق كان، رغم ظروفه الصعبة، سبّاقًا للوقوف الى جوار الشعب اللبناني الشقيق، سواء على مستوى تقديم الدعم الطبي الطارئ، أو الدعم في مجال الطاقة، ونحن متواصلون في التهيئة لسد النواقص الفورية في مجال الحبوب وغيرها من المتطلبات".

وبيّن بالقول، إن "فهمنا العميق لمتطلبات مرحلة مابعد الكارثة، يجعلنا أمام مسؤولية فورية لنقف مع أشقائنا اللبنانيين لمواجهة هذه التحديات وتجاوزها، ونحن ندرك أن ذلك لن يكون من دون توفير إرادة ومسؤولية دولية مشتركة".

وتابع، "نتمنى أن ينطلق من هذا المؤتمر مشروع يساعد اللبنانيين على إعادة تقييم تجربتهم السياسية، مقرونًا بمبادرة دعم للاقتصاد اللبناني وإعادة إعمار الضرر الذي وقع على الشعب اللبناني، وعدم التوقف حتى يعود لبنان الى وضعه الطبيعي المستقر، كمصدر للثقافة والإلهام والريادة في الشرق الأوسط".

وأوضح رئيس الحكومة، أن "فاجعة بيروت هي درس عميق ومشترك عن خطورة الصراع السياسي الداخلي والإقليمي والدولي في المنطقة"، فيما ختم بالقول "من بغداد التي نزفت دمًا ودمعًا ودفعت أثمانًا باهظة وكبيرة للارتباكات الإدارية والقانونية، وتضرر الثقة المصيرية بين الشعب ومؤسسات الدولة، ونحاول اليوم التماسك والوقوف على قدمينا من جديد، أدعو الجميع لإسناد الشعب اللبناني بمواقف جادة تخفف آثار الفاجعة عن بيروت وشعب لبنان".

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