الإعدام لـ

2020/08/09 | 21:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدرت محكمة جنايات الأنبار بهيأتها الأولى، حكمًا بالإعدام شنقا بحق متهم بقتل الجندي المغدور مصطفى العذاري .

وذكر بيان للمركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، الأحد 9 آب/أغسطس، أن "المدان اعترف بارتكابه الجريمة، وأصدرت المحكمة الحكم وفقًا للمادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان، أن "الشهيد المغدور تم قتله وتعليق جثمانه من فوق جسر الفلوجة مما أثار موجة غضب شعبي".

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