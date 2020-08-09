الاتحاد الأوروبي: التحركات الأخيرة في شرق المتوسط مقلقة ولا تخدم تركيا

2020/08/09 | 21:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال جوزيب بوريل ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن التكتل قلق من “التحركات البحرية” الأخيرة في شرق المتوسط.وأضاف ممثل الشؤون الخارجية أن الوضع لا يخدم تركيا أو الاتحاد الأوروبي.وأفاد جوزيب بوريل في بيان نشر على الموقع الرسمي للاتحاد، بأن أحدث التحركات البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط مقلقة للغاية، […]

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