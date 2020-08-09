المفسوخة عقودهم في الحشدالشعبي يواصلون اعتصامهم للمطالبة باعادتهم الى الخدمة

2020/08/09 | 21:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يواصل المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي اعتصامهم منذ اكثر من شهرين للمطالبة باعادتهم الى الخدمة، في وقت اكدت هيئة الحشد اكمال جميع المستلزمات لاعادتهم.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “المنتسبين من المفسوخة عقودهم بالحشدالشعبي يواصلون منذ اكثر من شهرين اعتصامهم للمطالبة بعودتهم للخدمة”.واضاف ان “المنتسبين يطالبون بتطبيق قرار […]

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