2020/08/09 | 21:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد يبدو أن الهيئة التطبيعية في اتحاد الكرة بحال لا تحسد عليه، في ظل الظرف العام الذي انعكس بشكل سلبي على اعداد المنتخبات الوطنية ويهدد المعسكرات التدريبية.فتأخير إقرار الموازنة العامة للبلاد أثر على الرياضة بصورة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص، وما زال الاتحاد يصرف فقط رواتب العاملين والمرتبطين بعقود، دون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخبات الوطنية العراقية تصارع “الازمة المالية” لمواصلة اعدادها ومعسكراتها الرياضية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخبات الوطنية العراقية تصارع “الازمة المالية” لمواصلة اعدادها ومعسكراتها الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).