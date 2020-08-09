2020/08/09 | 21:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن اخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية في واسط.وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني في محافظة واسط تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل عمارة تجارية تحتوي على محلات وقاعات متخذه لخزن وبيع الملابس وسط مدينة الكوت”.وأضافت أن “فرق الأطفاء هرعت …

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