القبض على متهم بقضايا المخدرات شرق ديالى

2020/08/09 | 21:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ديالى أفادت قيادة شرطة ديالى، الأحد، بإلقاء القبض على متهم بقضايا المخدرات شرق المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت "أين نيوز" نسخة منه، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، ومتابعة قائد شرطة ديالى، اللواء حامد خليل الشمري، يواصل قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ممارسات الامنية لمحاربة آفة المخدرات كونها من الامراض المجتمعية والتي تؤثر سلباً على الفرد والمجتمع".وأضاف البيان، أن "مفارز شؤون المخدرات والمؤثرات في المحافظة، تمكنت من القاء القبض على المتهم (م – ن ) والصادر بحقه امر قبض قضائي وتم توقيفه وفق المادة 28 مخدرات".

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