الكاظمي: العراق كان سبّاقًا في الوقوف إلى جانب لبنان

2020/08/09 | 21:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن "العراق كان سبّاقاً في الوقوف إلى جانب لبنان سواء على مستوى تقديم الدعم الطبي الطارئ، أو الدعم في مجال الطاقة.

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