2020/08/09 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي نفط ميسان يوقع على كشوفات اللاعب "علي قاسم" لتمثيل الفريق الكروي خلال الموسم المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/09 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي نفط ميسان يوقع على كشوفات اللاعب "علي قاسم" لتمثيل الفريق الكروي خلال الموسم المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي نفط ميسان يوقع على كشوفات اللاعب "علي قاسم" لتمثيل الفريق الكروي خلال الموسم المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).