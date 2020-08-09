تعاطف سوري على مواقع التواصل مع - بيروت- - نادية خلوف

2020/08/09 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لطفاً أيها السوري.



تواضع!لو قلت : "سلامتك بيروت " أو وضعت أغنية فيروز فلن تمنح لقب شاعر.



كمن ينفخ في قربة مثقوبة ، لم يصدّق من يدعى " بالمثقفين السوريين " أن تم تفجير مرفأ بيروت حتى بروا أقلامهم، و أوسعونا شعراً ونثراً وتعاطفاً ، و البعض أوسعنا شماتة وكراهية ، ولا نعرف كيف نرضي هؤلاء، و أولئك.



أسخف ما ينادي به البعض هو " الدعم السلمي " عن طريق توقيع عرائض ، ونحن نعرف أين يكون مصير العريضة.



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