بيروت عاصمة منكوبة - جاسم ألصفار

2020/08/09 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار د.



جاسم الصفار09/08/2020اليوم، وبعد ايام من المأساة التي تعرضت لها العاصمة اللبنانية بيروت بدأت الصورة تتضح الى حد ما، كاشفة الاسباب الحقيقية للانفجار الذي وقع في الرابع من هذا الشهر في مرفأ بيروت، وسأحاول تلخيصها هنا اعتمادا على ما نشرته وسائل الاعلام الاجنبية واللبنانية.



كان سبب الانفجار المهول في قوته ومساحة تأثيره وحجم الدمار الذي خلفه، وفقا لمعلومات اكدها رئيس الوزراء اللبناني، ه ......





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