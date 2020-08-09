2020/08/09 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب جواد حمدان الساعدي، اليوم الأحد، بالكشف عن مصدر الجهة المستوردة للأدوية القادمة من إسرائيل.وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تلقينا باستغراب واستهجان شديدين نبأ ضبط أدوية من منشأ إسرائيلي في الأسواق المحلية العراقية”، داعياً إلى “الإفصاح عن الكيفية التي تم من خلالها إدخال هذه الأدية إلى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يطالب بالكشف عن الجهة المستوردة للأدوية الإسرائيلية وكالة تقدم الاخبارية.

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