نائبة تعلن استقالتها من مجلس النواب اللبناني

2020/08/09 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت النائبة ديما جمالي، العضوة في كتلة تيار “المستقبل” النيابية برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، استقالتها من البرلمان اللبناني، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.وجاء ذلك، بعدما أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن النائب ميشال معوض أعلن اليوم استقالته من البرلمان اللبناني، عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وأسفر عن أكثر من 150 …

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