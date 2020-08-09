2020/08/09 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها، قيام هيئة استثمار النجف بسحب أجازة المستثمر المسؤول عن المخازن التي اندلع بداخلها حريق كبير في محافظة النجف قبل عدة أيام.وأدناه نص الوثيقة:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



بعد حريق مخازن النجف..



استثمار المحافظة تقرر سحب اجازة المستثمر وكالة تقدم الاخبارية.

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