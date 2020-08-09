الدراجي: زيارة الكاظمي الى السعودية “اُلغيت” لسبب اكبر من صحة ملكها  

2020/08/09 | 21:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة ..اكد النائب محمد صاحب الدراجي، الاحد، ان زيارة الكاظمي المقررة الى السعودية لافائدة منها وان حصلت، لافتا الى الزيارة تم الغائها ليس بسبب صحة الملك بل اكبر من ذلك.وقال الدراجي في تصريح متلفز تابعته / المعلومة /، ان “اي رئيس وزراء يعتمد على الزيارات الاقليمية والخارجية على المستوى المالي او […]

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