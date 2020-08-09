الصحة النيابية: تسجيل اكثر من 5 الاف اصابة بكورونا يوميا … غير مستبعد

2020/08/09 | 21:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب عبد عون العبادي، الاحد، بان تسجيل 5 الاف اصابة يوميا بفيروس كورونا غير مستبعدة في العراق.وقال العبادي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العراق اصبح في مقدمة الدول العربية بالاصابات بفيروس كورونا خاصة مع الاحصائيات اليومية الاخيرة والتي وصلت الى اعلى من الفي اصابة يوميا وتجاوزت في بعضها […]

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