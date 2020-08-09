الكاظمي : يؤشر خطورة الصراع في المنطقة ويعلن مزيداً من المساعدات للبنان

2020/08/09 | 21:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن تقديم مزيد من المساعدات الى لبنان على خلفية انفجار مرفأ بيروت المدمر.وقال الكاظمي في كلمة له في المؤتمر الدولي الخاص لتقديم الدعم لبيروت والشعب اللبناني، الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية، وشارك فيه عدد من رؤساء الدول في العالم والوطن العربي، “نجتمع في هذه اللحظة الإنسانية […]

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