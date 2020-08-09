نتائج مؤتمر المانحين: مساعدات سريعة ودعم مالي لاعادة اعمار بيروت

2020/08/09 | 21:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة قرر المشاركون في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني، حشد موارد مهمة في الأيام والأسابيع المقبلة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الفورية لبيروت والشعب اللبناني.وأكدت رئاسة المؤتمر، الذي انعقد اليوم الأحد افتراضيا، “أن المجتمع الدولي وأقرب أصدقاء لبنان وشركائه، لن يخذلوا الشعب اللبناني”، حسبما نشرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.وجاء في […]

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