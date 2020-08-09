2020/08/09 | 21:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر فيسبوك.. سيدة تُطيح بالمغتصب بعد 6 سنوات من الجريمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/09 | 21:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر فيسبوك.. سيدة تُطيح بالمغتصب بعد 6 سنوات من الجريمة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبر فيسبوك.. سيدة تُطيح بالمغتصب بعد 6 سنوات من الجريمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).