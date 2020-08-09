باريس تحصل على تعهدات بقيمة 252.7 مليون يورو لتقديم مساعدة للبنان

2020/08/09 | 21:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، على تعهدات بقيمة 252.7 مليون يورو لتقديم مساعدة للبنان.

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