2020/08/09 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب بالفتح يدعو لإعادة فتح ملف "الانتحاريين" العرب بالعراق: دول كبيرة ستُدان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب بالفتح يدعو لإعادة فتح ملف "الانتحاريين" العرب بالعراق: دول كبيرة ستُدان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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