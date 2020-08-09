بعد العجلة المحملة بالمتفجرات.. شرطة ذي قار تتخذ إجراءات أمنية مشددة

2020/08/09 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ ذي قار

أكدت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأحد، اتخاذها اجراءات احترازية مشددة للحيلولة دون وقوع اي خلل أمني في المحافظة، وذلك على خلفية ضبط عجلة محملة بالمتفجرات الجمعة الماضية.

وقال مدير اعلام شرطة المحافظة، العقيد فؤاد كريم، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الامنية ومنذ ضبط السيارة التي تحمل الاسلحة اتخذت اجراءات امنية تهدف الى استباق ومنع اي محاولة تهدف لخرق الأمن في المحافظة".

وأضاف كريم، أن "الاجراءات تتضمن زيادة الاجراءات والسيطرات الخارجية وزيادة عمليات التفتيش، إضافة إلى نصب السيطرات المتحركة ونشر عدد اخر لعناصر الاستخبارات، وكذلك الاعتماد على الجهد الاستخباراتي".

وتابع مدير اعلام شرطة ذي قار، ان "الاجهزة الامنية على اعلى درجات اليقظة وهي تتابع المعلومات الاستخباراتية على مدار الساعة".

وأصدرت خلية الاعلام الأمني، الجمعة 7 آب 2020، بيانا رسميا كشفت خلاله هوية سائق العجلة التي تحمل متفجرات ضبطت في محافظة ذي قار.

وذكرت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت قصصا متعددة بشأن موضوع العجلة التي ضبطت وألقي القبض على سائقها في ناحية البطحاء بمحافظة ذي قار".

وأوضحت الخلية، أنه "في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من مساء يوم 6 اب 2020 ضبطت مفارز من مديرية شؤون السيطرات الخارجية / مركز الشهيد نزار على الطريق السريع الدولي قرب نزلة السيد عباس الكردي عجلة نوع مارك صفراء اللون تحمل لوحة التسجيل ( 28215/ نجف أجرة ) سائقها مِن مواليد 1973 يسكن محافظة ذي قار واثناء التفتيش الدقيق عثرت في صندوق العجلة على عبوتين محلية الصنع ومواد متفجرة واجهزة تفجير".

واضاف البيان، ان "مفارز مكافحة المتفجرات عملت على تأمينها وقد جرى تسليم العجلة والسائق والمبرزات الجرمية الى مركز شرطة الشهيد نزار لإكمال التحقيق، وحالياً المتهم الملقى القبض عليه على ذمة التحقيق، وسنوافيكم بنتائج التحقيق لاحقاً".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن تحالف الفتح، شعلان أبو الجون، الأحد، 09 آب، 2020، الحكومة العراقية لإعادة فتح ملف الانتحاريين العرب الذين فجروا انفسهم في العراق خلال السنوات الماضية حسب تعبيره.

وقال أبو الجون، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، اليوم الأحد، (9 آب 2020) عن قرب القيام بعمليات أمنية مشتركة مع قوات البيشمركة لضبط الحدود وتفعيل المجال الاستخباري ضد داعش.

وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن "اجتماعاً على

بغداد اليوم _ متابعة

نشر موقع "المونيتر" الأميركي، اليوم الأحد، تقريراً تحدث فيه عن سهولة اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات المسيرة المجهولة، وذلك لعدم امتلاك العراق منظومة مضادة.

وذكر التقرير، أن مصادر امنية عراقية أعلنت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد العجلة المحملة بالمتفجرات.. شرطة ذي قار تتخذ إجراءات أمنية مشددة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد العجلة المحملة بالمتفجرات.. شرطة ذي قار تتخذ إجراءات أمنية مشددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).