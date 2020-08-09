السعودية.. تجارب سريرية ’’ايجابية’’ للقاح مضاد لفيروس كورونا

2020/08/09 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ تجربة سريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا بالمملكة، وذلك في إطار اتفاقية للتعاون بينها وبين الصين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يجري العمل الآن على وضع خطة لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح طورته شركة كان سينوا الصينية.

وتم تنفيذ تجارب المرحلة الأولى والثانية للقاح في الصين، حيث أظهرت هاتان المرحلتان فاعلية عالية للقاح مع ظهور أجسام مضادة للفيروس ببلازما المتطوعين، واستجابة مناعية جيدة، في حين كانت الأعراض الجانبية قليلة وخصوصاً مع جرعات اللقاح المنخفضة.

وأوضحت الصحة السعودية أن المرحلة الثالثة ستشمل دراسات سريرية في دول مختلفة وعلى أعداد كبيرة.

وستنفذ المملكة المرحلة الثالثة من التجارب على 5000 متطوع كحد أدنى في 3 مدن رئيسة هي الرياض والدمام ومكة.

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بغداد اليوم _ متابعة

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