تنفيذا لتوجيهات الكاظمي.. المنافذ الحدودية تعلن نقل مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد

2020/08/09 | 21:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، نقل مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي الى مكان آمن.

وأوضحت الهيئة في بيان، انها قامت وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبإشراف مباشر من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، بمفاتحة مركز العمليات الوطني، للإيعاز إلى مفرزة مديرية الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، لتوفير الكوادر والاليات اللازمة لنقل مواد شديدة الخطورة بشكل آمن، من قسم الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي، مشيرة الى إتمام عملية النقل باستجابة سريعة وبمهنية عالية، وإيصال تلك المواد إلى مخازن مديرية الهندسة العسكرية.

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