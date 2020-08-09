العراق: تسجيل82 وفاة و2726 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي2271 مصابا

2020/08/09 | 21:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة الصحة، الموقف الوبائي الخاص بحصيلة الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان، الى تسجيل اثنتين وثمانين حالة وفاة جديدة في مختلف محافظات العراق، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس الى خمسة آلاف وثلاثمئة واثنتين وتسعين حالة وفاة، إضافة الى تسجيل الفين وسبعمئة وست وعشرين إصابة، وهو ما يرفع عدد المصابين الى مئة وخمسين الفا ومئة وخمس عشرة حالة، مبينة ان الجهات الصحية سجلت الفين ومئتين وإحدى وسبعين حالة شفاء.

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