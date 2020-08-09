الكاظمي لـ بطريرك الكلدان الكاثوليك: المسيحيون أبناء البلد الأصلاء ويسعدنا عودتهم

2020/08/09 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، ان العراق بلد الجميع، وأن المسيحيين هم أبناء البلد الأصلاء.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان”رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل، اليوم الأحد، البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو، بطريرك الكلدان الكاثوليك، وعدداً من المطارنة”.وأشار البطريرك ساكو، خلال اللقاء، …

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