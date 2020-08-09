2020/08/09 | 22:12 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..اللاعب علي قاسم يوقع على كشوفات نفط ميسان لتمثيل الفريق الكروي في الموسم المقبل

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