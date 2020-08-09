العراق يدفع للكويت 210 ملايين دولار كتعويضات عن الغزو

2020/08/09 | 22:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت صحيفة النهار الكويتية، عن دفع العراق مبلغ 210 ملايين دولار لصندوق التعويضات الكويتية نهاية الشهر الماضي.





وقالت الصحفية في خبر اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق دفع في 28 تموز الماضي لصندوق التعويضات الكويتية 210 ملايين دولار ليتبقى حوالي 2.6 مليار دولار من اجمالي التعويضات المستحقة على العراق".





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