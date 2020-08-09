عامل منجم يصبح مليونيرا بعد عثوره على حجر ثمين نادر

2020/08/09 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة عثر عامل منجم من تنزانيا على واحد من أندر الأحجار الكريمة في العالم هذا الشهر، حيث قام ببيع الحجر الثمين بوزن 6 كغ بـ 2 مليون دولار، وفقا لأحد التقارير.وأصبح سانينيو لايزر (52 عاما)، مليونيرا بين عشية وضحاها في يونيو بعد أن باع الحجر الكريم من التنزانيت البنفسجي والأزرق، والذي قيل إنه […]

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