2020/08/09 | 22:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، ان الجميع شريك في بناء مستقبل العراق، لافتا الى ان المسيحيين هم ابناء البلد الاصلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : الجميع شريك في بناء مستقبل العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي : الجميع شريك في بناء مستقبل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).