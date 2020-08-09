مسلحون يقتحمون مطار البصرة وينهالون بالضرب على مسؤول عراقي كبير

2020/08/09 | 22:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف معاون مطار البصرة الدولي رئيس مهندسين علي شرهان غضبان، يوم الأحد، عن تعرضه لـ”الضرب والشتم”، على يد مسلحين اقتحموا بوابة المطار بعد شجاره مع عناصر بجهاز الامن الوطني.وقال غضبان في تصريح للـ(المستقلة) اليوم الاحد إن “هناك عدة خروقات يقوم بها افراد جهاز الامن الوطني، اولا عدم الدوام الرسمي وكذلك تدخلهم وتأخيرهم في […]

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