بعد توديع دوري الابطال..بيريز يحسم مصير زيدان مع الريال

2020/08/09 | 22:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن كواليس الحوار الذي دار بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على متن الطائرة أثناء عودتهم من رحلة إنجلترا، عقب وداع دوري الأبطال.وخسر ريال مدريد في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال أمام مانشستر سيتي 2-1، وهي نفس النتيجة التي […]

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