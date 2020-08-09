لإسقاط النظام القاتل ومنظومته السياسية المدعومة من الخارج - الحزب الشيوعي اللبناني

2020/08/09 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اللبناني يرى الحزب الشيوعي اللبناني أن الكارثة الوطنية الكبرى التي نتجت عن تدمير مرفأ بيروت وأحياء عديدة من العاصمة والتي أودت بحياة اكثر من مئة من المواطنين اللبنانيين والأجانب بالاضافة الى آلاف الجرحى، لا يمكن اعتبارها الا جريمة كبرى بحق الوطن وبحق الشعب اللبناني من قبل سلطة أمعنت في الإهمال وإنعدام الكفاءة وفي تقويض مقومات الدولة ومؤسساتها التنفيذية.



في هذا الاطار، يتقدّم الحزب الشيوعي بأحرّ تعازيه ......





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