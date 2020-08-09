الى ثائرات وثوار لبنان ! - عصام شكري

2020/08/09 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_شكري "ان الانفجار الاجرامي الذي حدث في بيروت لم يعادله شئ الا انفجاركم الانساني" اتابع شخصيا ثورتكم الكبرى ضد حكومة الفساد والاجرام والارهاب والمحاصصات وحكومة "فرق تسد" وحكومة الصفقات المشبوهة والاختلاسات – حكومة الاقل من 1%.



معي يتابع الالاف من بنات وابناء ثورة العراق العلمانية ويتمنون النصر لثورتكم.



ثورتكم ثورة كبرى بكل المعايير ضد طغمة لم تبق جريمة لم تعملها من اجل ادامة نفوذها وهيمنتها.



ان ......





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