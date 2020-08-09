نقل مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد تنفيذا لتوجيهات الكاظمي

2020/08/09 | 22:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت هيئة المنافذ الحدودية نقل مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.وقالت الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم إنه “بإشراف مباشر من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، تم مفاتحة مركز العمليات الوطني للإيعاز إلى مفرزة مديرية الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لغرض توفير الكوادر والاليات اللازمة […]

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