2020/08/09 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة توزيع المنتجات النفطية تطالب محافظ ديالى باطلاق سراح موظفيها فورا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/09 | 22:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شركة توزيع المنتجات النفطية تطالب محافظ ديالى باطلاق سراح موظفيها فورا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شركة توزيع المنتجات النفطية تطالب محافظ ديالى باطلاق سراح موظفيها فورا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).