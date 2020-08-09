شركة توزيع المنتوجات النفطية تطالب محافظ ديالى باطلاق سراح موظفيها

2020/08/09 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أكد مدير عام دائرة الصحة العامة، د.



رياض عبد الأمير، اليوم الأحد، أن رفع الحظر الصحي كليا لن يتم دون تعاون المواطنين والتزامهم بالوقاية، لإن هناك خشية من حدوث كارثة بانتشار الفيروس على نطاق أوسع في البلاد.

وقال ر

بغداد اليوم- ذي قار

أصدر مكتب محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، الأحد، 09 آب، 2020، توضيحا بشأن حقيقة اقتحام مبنى المحافظة صباح اليوم من قبل المتظاهرين.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية تناولت خبرا

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، الأحد، ملاحقتها لعامل في أحدى مولات المحافظة، بسبب اعتدائه على طفل بالضرب المبرح.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد حادثة الاعتداء على الطفل بائع الحلوى بالضرب المبرح من قبل احد

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