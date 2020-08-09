ارقام الدون في دوري أبطال أوروبا

2020/08/09 | 22:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ودع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو “ملك” دوري أبطال أوروبا “تشامبيونز ليغ”، البطولة المرموقة من الدور الـ16 للموسم (2019-2020) مع يوفنتوس، بسلسلة من الأرقام القياسية.وأحرز رونالدو هدفين ليوفنتوس في شباك ليون الفرنسي (2-1)، يوم الجمعة الماضي، على ملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.ولم يكن الهدفين، كافيين […]

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