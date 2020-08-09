تعرف على مواصفات كيا Soul الجديدة

2020/08/09 | 22:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بعد المبيعات الهائلة التي حققتها سيارت Soul العام الفائت قررت شركة كيا إدخال بعض التعديلات على هذه السيارات لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن.وتبعا للتسريبات فإن كيا تعمل حاليا على إنتاج نموذج جديد من هذه السيارات سيحمل اسم Style Soul ، سيأتي بمحركات معدلة وبعض التحسينات في التصميم الداخلي.من حيث المظهر […]

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