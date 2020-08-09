تشققات نارية.. تؤدي لاكتشاف بئر نفطي كبيرة في منخفض بحر النجف

2020/08/09 | 22:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن اكتشاف بئر نفطية وصفها بالكبيرة بمنطقة الرهبان في منخفض بحر النجف.وقال مكتب الياسري في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “فريقا بحثيا متخصصا برئاسة عضو البرلمان كاظم فنجان، ومهدي السهلاني.والمختصين في هذا الشأن، قام بإجراء جولة في منطقة الرهبان للمكان المكتشف، لاكمال المسوحات”، مضيفا “سنزور […]

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