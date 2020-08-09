تركيا تسجل 1182 إصابة جديدة بكورونا وتدرس فرض قيود على مناطق في اسطنبول

2020/08/09 | 22:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت تركيا اليوم الأحد، 1182 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بوباء “كوفيد – 19″، فيما تدرس السلطات فرض قيود على بعض المناطق بمدينة اسطنبول على خلفية ارتفاع عدد الإصابات فيها.وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة على “تويتر” أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 240 ألفا و804 حالات، بعد […]

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