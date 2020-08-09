القبض على إرهابي يعمل بصفة مقاتل بما يسمى بالمعسكرات العامة لداعش في نينوى

2020/08/09 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تمكنت القوات الامنية، الاحد، من القاء القبض على ارهابي يعمل بما يسمى المعسكرات التابعة لداعش الارهابي في نينوى.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته /المعلومة/، ان “قوة من فوج طوارئ الشرطة الرابع عشر التابع لقيادة شرطة نينوى تمكنت بعد نصب سيطرة تفتيش مفاجئة من القاء القبض على احد عناصر داعش المكنى ( ابو عثمان […]

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