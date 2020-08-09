مواجهات في وسط بيروت.. ودعوات لانتفاضة لا تتوقف

2020/08/09 | 23:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يسود الهدوء في وسط بيروت مساء الأحد، بعد مواجهات عنيفة بين الأمن والمحتجين.وكان قد ارتفع منسوب التوتر في وسط العاصمة اللبنانية بعد تزايد عدد المتظاهرين وسط بيروت وفي محيط مبنى البرلمان مع دعوات اللبنانيين إلى انتفاضة لا تتوقف للإطاحة بزعمائهم السياسيين وسط غضب عام جراء الانفجار المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي في بيروت.[…]

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