2020/08/09 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة توزيع المنتجات النفطية تطالب محافظ ديالى باطلاق سراح موظفيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/09 | 23:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة توزيع المنتجات النفطية تطالب محافظ ديالى باطلاق سراح موظفيها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة توزيع المنتجات النفطية تطالب محافظ ديالى باطلاق سراح موظفيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).