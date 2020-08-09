حوارات (4)آلان تورين: نحن نعيش في ظل الفراغ وسقوط المعنى وفي عالم بلا فاعلين * ت. عبد المجيد السخيري - عبد المجيد السخيري

2020/08/09 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_السخيري ينتمي عالم الاجتماع الفرنسي لآخر أحياء جيل طبع الفكر الغربي.



ويقول أنه يشعر اليوم بفراغ كبير.



آلان تورين(Hermanville-sur-Mer, 1925) يعد واحدا من آخر أحياء الجيل اللامع الذي طبع العلوم الاجتماعية والفكر الغربي ابتداء من منتصف القر ن العشرين إلى غاية بدايات القرن 21.وكعالم اجتماع، فقد امتد حقل دراسته إلى المعامل التي قادت البلاد إبان فترة ما بعد الحرب إلى المجتمع ما بعد الصناعي، وإلى الحركات الا ......





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